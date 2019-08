Gilbert : "Astana a la clé de l'étape"

3 vues | 01:38

TOUR D'ESPAGNE - Pour Philippe Gilbert, le scénario de l'étape du jour dépend beaucoup de la stratégie de l'équipe Astana. Le Belge pense à la victoire du jour et, pourquoi pas, au maillot rouge.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*