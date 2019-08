VIDÉO - Tour d'Espagne - Cyril Barthe : "Prendre du plaisir et faire plaisir à l'équipe"

9 vues | 01:29

TOUR D'ESPAGNE - A 23 ans, Cyril Barthe va découvrir les Grands Tours à l'occasion de cette Vuelta. Le coureur de l'équipe Euskadi Basque Country-Murias veut avant tout prendre du plaisir.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



