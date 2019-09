Guilberteau : "Sans doute une course d'attente"

7 vues | 02:32

TOUR D'ESPAGNE - Le directeur sportif de la Cofidis Christian Guilberteau s'attend avant tout à une course d'attente entre les favoris, du moins jusqu'à la montée finale. Si son équipe vise avant tout de protéger la 8e place de Nicolas Edet, elle ne s'empêchera pas non plus de prendre l'échappée pour tenter de s'offrir une nouvelle victoire d'étape.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



