VIDEO - Annoncé tout plat, le final de la 14e étape pourrait en surprendre plus d'un. Présent dans le dernier kilomètre, notre envoyé spécial Louis-Pierre Frileux analyse ces 1000 mètres loin d'être aussi favorable aux sprinteurs que ce qui était prévu. Les puncheurs pourraient en profiter.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



