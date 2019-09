Stade vide, musique sinistre : le départ fictif surréaliste sur la pelouse du San Mamés

377 vues | 01:55

TOUR D'ESPAGNE : Cela parait dingue mais ils l'ont fait. Le peloton de La Vuelta a démarré sa 13e étape ce vendredi sur la pelouse du stade de l'Athletic Bilbao... dans un San Mamés complètement vide. Assez surréaliste.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



