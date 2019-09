Portal : "Si on bascule avec dix secondes au sommet de la dernière côte, c'est quasiment gagné"

87 vues | 02:03

TOUR D'ESPAGNE - Après avoir manqué l'échappée mercredi, le Team Ineos a de grosses ambitions pour l'étape de jeudi. Nicolas Portal a répondu aux questions d'Eurosport et il connaît bien le parcours du jours. Pour lui, celui qui passera en tête au sommet de la dernière difficulté du jour avec dix secondes d'avance aura quasiment course gagnée.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



