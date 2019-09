VIDÉO - Lopez en dynamiteur mais Pogacar vainqueur et Quintana nouveau leader : le résumé de la 9e étape

TOUR D'ESPAGNE - Malgré l'offensive lointaine de Miguel Angel Lopez (Astana) qui aura dynamité la dernière montée, la victoire d'étape est revenue à Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tandis que Nairo Quintana (Movistar) s'est lui emparé du maillot rouge de leader après la défaillance de Nicolas Edet (Codisi).



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



