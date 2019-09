Guerreiro et Goeghegan Hart ne partiront pas en vacances ensemble

840 vues | 00:22

TOUR D'ESPAGNE - Après l'arrivée de la 15e étape de la Vuelta, Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), deuxième de l'étape derrière Sepp Kuss, a eu une explication avec le troisième, Tao Goeghegan Hart (Ineos). Sans doute frustré par le manque de coopération du Portugais, qui lui a en plus fermé la porte lors du sprint, le Britannique l'a vivement écarté du bras.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



