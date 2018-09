Yates consacré, Mas adoubé, Valverde épuisé : Les moments-clés de la 20e étape

272 vues | 02:16

Après la désillusion, la consécration! Leader défaillant du Tour d'Italie en mai, Simon Yates a retrouvé le sourire samedi au Tour d'Espagne en s'assurant la victoire finale dans l'avant-dernière étape, pendant que le jeune Enric Mas prenait date: succès et deuxième place du général.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo.

