Le profil de la 15e étape : Un parcours mythique jusqu'aux Lacs de Covadonga

TOUR D'ESPAGNE - La 15e étape, un tracé de 178,2 kilomètres entre Ribera de Arriba et les Lacs de Covadonga, promet à la fois d'être spectaculaire et décisive pour le classement général. Avec pas moins de 4000 mètres de dénivelé positif, l'ascension du Mirador del Fito (1re catégorie) à deux reprises avant une montée finale sublime, et hors-catégorie, la défaillance est interdite pour les favoris.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



