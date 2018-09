Yates : "Sur le Giro, j'avais encore plus d'avance..."

2 042 vues | 01:44

TOUR D'ESPAGNE - Le leader n'a pas changé à l'issue de la 16ème étape de la Vuelta ce mardi. Simon Yates a parfaitement géré son contre-la-montre (13ème). Le Britannique aborde désormais la montagne avec confiance mais non sans crainte, lui qui avait totalement implosé lors du dernier Giro.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo.

