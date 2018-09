Malgré un sprint lancé de loin, Geniez a résisté à Van Baarle : revivez son succès fort en émotions

12 333 vues | 02:27

VUELTA - Après Bouhanni et Gallopin, Alexandre Geniez a signé jeudi le troisième succès tricolore de ce Tour d'Espagne 2018. A Manon, le coureur d'AG2R-La Mondiale a réglé au sprint Dylan Van Baarle et ses derniers compagnons d'échappée avant de connaître une petite mésaventure après la ligne d'arrivée en heurtant violemment un officiel.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

