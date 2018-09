Le profil de la 18e étape : Un duel Viviani-Sagan pour fêter le retour du sprint ?

15 vues | 00:24

TOUR D'ESPAGNE - Après huit jours d'abstinence (le dernier sprint massif date du 4 septembre), les coureurs de la Vuelta devraient de nouveau s'expliquer au finish jeudi après 186,1km tout plat entre Ejea de los Caballeros et Lleida. Bouhanni ayant abandonné, la victoire pourrait se jouer entre Elia Viviani, déjà vainqueur de deux étapes, et Peter Sagan, toujours bredouille dans cette Vuelta.



