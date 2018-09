Le profil de la 16e étape : 32 kilomètres de chrono pour chambouler le général ?

730 vues | 00:24

TOUR D'ESPAGNE - La 16e étape, un chrono individuel de 32 kilomètres entre Santillana del Mar et Torrelavega, s'annonce un moment décisif. Elle pourrait bien renverser la hiérarchie dans cette Vuelta, où les écarts demeurent très serrés. Simon Yates sera-t-il toujours en rouge ce mardi soir ?



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



