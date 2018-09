Le profil de la 13e étape : Là, ça va vraiment se corser !

8 338 vues | 00:24

VUELTA - Le peloton du Tour d'Espagne débute ce vendredi du côté de la Cantabrie un terrible triptyque montagneux qui s'achèvera aux Lacs de Covadonga dimanche. Pour ce premier acte de 174,8 kilomètres, les favoris devraient s'expliquer sur les pentes du Puerto de Tarna (13km à 5,8%) puis dans la très difficile ascension finale de La Camperona (8,3km à 7,5% avec un passage à 19,5% !).



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*