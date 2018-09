Le profil de la 11e étape : vallons pour les puncheurs... et les baroudeurs

4 452 vues | 00:24

207,8km au menu de la 11e étape de la Vuelta ce mercredi. Une journée sans temps mort entre Mombuey et Luintra, avec de nombreuses côtes à avaler et peut-être du mouvement parmi les favoris pour le classement général. Le parcours sera en tout cas favorable à une échappée fleuve.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

