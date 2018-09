La grande émotion de Woods après sa victoire : "Je voulais gagner pour lui..."

1 388 vues | 01:02

TOUR D'ESPAGNE - Vainqueur héroïque de la 17e étape de la Vuelta mercredi après cinq derniers kilomètres dantesques dans le Balcon de Bizkaia, Michael Woods s'est exprimé à l'issue de la plus grande victoire de sa carrière. En pleurs, le Canadien a dédié sa victoire à son fils décédé il y a quelques mois : "Toute l'ascension, j'ai pensé à lui..."



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



