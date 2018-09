Dennis en démonstration, Yates en gestion, Pinot en demi-teinte : les moments-clés de la 16e étape

806 vues | 02:08

TOUR D'ESPAGNE - Grand spécialiste de l'effort solitaire et déjà vainqueur de la première étape sur 8km, l'Australien Rohan Dennis (BMC) a de nouveau réussi une magnifique démonstration mardi entre Santillana del Mar et Torrelavega (32km). Le maillot rouge Simon Yates, lui, a géré son effort pour gratter quelques secondes supplémentaire sur Valverde. Temps correct, sans plus, pour Thibaut Pinot.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



