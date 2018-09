Au prix d'un effort terrible, Woods est sorti de l'ombre en haut du Balcon de Bizkaia

6 977 vues | 02:47

TOUR D'ESPAGNE - Membre de l'échappée de 26 éléments qui a animé la journée mercredi lors de la 17e étape, Michael Woods a pris le meilleur sur ses trois derniers compagnons de fuite (Teuns, De La Cruz et Majka) au prix d'un ultime effort dans les dernières pentes du terrible Balcon de Bizkaia. A 31 ans, le Canadien décroche ainsi sa première victoire dans un Grand Tour.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*