Viviani a surgi au dernier moment pour clore en beauté sa Vuelta

TOUR D'ESPAGNE - Elia Viviani a montré dimanche, à Madrid, qu'il était bien le meilleur sprinter de la Vuelta 2018. L'Italien a surgi au dernier moment pour remporter la 21e et dernière étape. Son troisième succès depuis le départ de la course le 25 août dernier. Il a devancé Peter Sagan et Giacomo Nizzolo dans les rues de la capitale.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



