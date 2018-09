Pinot intouchable, Lopez incisif : les moments-clés de la 15e étape

12 355 vues | 02:00

TOUR D'ESPAGNE - Thibaut Pinot a réalisé un sacré numéro pour s'imposer, dimanche, lors de la 15e étape. Mais le Français n'a pas été le seul à l'attaque lors de la montée finale. Miguel Angel Lopez a tenté de faire des écarts, lui qui est deuxième du général. Mais le Colombien n'y est pas parvenu. Simon Yates, toujours leader, a lui réussi à limiter les dégats.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



