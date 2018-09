Indemne après une chute, Aru a failli finir l'étape sans cuissard

2 277 vues | 01:24

TOUR D'ESPAGNE - Pris dans une chute avec l'Autrichien Hermann Pernsteiner à 6 kilomètres de l'arrivée de la 17e étape mercredi, l'Italien Fabio Aru (UAE Team Emirates) a pu remonter sur son vélo. Mais, le cuissard déchiré et la peau éraflée au niveau de la hanche droite, le coureur italien n'a pu que constater les dégâts en se relevant.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



