Fritsch : "Yates ne va pas refaire le même coup qu'au Giro, j'en fais mon favori pour la victoire"

VIDEO - Tour d'Espagne - Fritsch : "On ne va pas se plaindre d'avoir du suspense !"

3 953 vues | 04:37

TOUR D'ESPAGNE - Cinq coureurs dans un mouchoir de poche en tête du classement, Pinot retrouvé, la Sky décevante... Pour notre consultant Nicolas Fritsch, cette dernière semaine de Vuelta s'annonce aussi indécise que palpitante, même s'il pense que Simon Yates a toutes les cartes en main. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*