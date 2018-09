Le profil de la 21e étape : Une parade à Madrid pour conclure les festivités

vue | 01:01

TOUR D'ESPAGNE - La Vuelta se conclut par une dernière étape aux airs de formalité entre Alcorcón et Madrid dimanche. Le peloton va pouvoir en profiter pour se dégourdir les jambes et Simon Yates de célébrer son premier Grand Tour.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



