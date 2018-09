Le coup d'éclat de Rodriguez, l'offensive de Quintana : les moments-clés de la 13e étape

9 784 vues | 02:07

TOUR D'ESPAGNE – Oscar Rodriguez s'est révélé aux yeux des amateurs de cyclisme vendredi en décrochant sa première victoire chez les professionnels. Particulièrement en forme, Nairo Quintana s'est, lui, signalé en prenant le meilleur sur Simon Yates et le groupe des favoris. Voici les moments-clés de la 13e étape.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



