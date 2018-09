Fritsch : "À part ses parents, personne n'imaginait Enric Mas sur le podium de la Vuelta"

9 vues | 02:13

TOUR D'ESPAGNE - Notre consultant Nicolas Fritsch revient sur la révélation Enric Mas, que personne n'imaginait finir sur le podium de la Vuelta au départ de la course, le 25 août dernier. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo.

