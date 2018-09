Gallopin : "Gérer ma montée"

1 271 vues | 01:06

TOUR D'ESPAGNE - Avant le départ de la 13e étape ce vendredi, Tony Gallopin s'est confié au micro d'Eurosport. Le leader d'AG2R La Mondiale, 6e du général, redoute la montée finale de la Camperona. Il s'attend à souffrir sur les gros pourcentages, peu favorales à ses qualités : "Il va falloir que je gère ma montée".



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



