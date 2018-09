5 vues | 01:40

Simon Yates (Mitchelton-Scott) s'est assuré samedi de remporter, sauf accident, le Tour d'Espagne 2018 après la 20e étape arrivant au sommet du col de la Gallina. Sa réaction dans les Rois de la Pédale.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*