"Quintana n'est peut-être pas si fort que ça…"

4 111 vues | 01:46

Richard Virenque et Jacky Durand sont revenus sur l'étape du jour et la course des Movistar, qui avaient une carte à jouer pour prendre le pouvoir, samedi. Et puis non… Nairo Quintana n'est pas en rouge. Leur analyse dans les Rois de la Pédale.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



