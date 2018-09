Pinot : "C'était un coup de poker, ça n'a pas marché, tant pis..."

10 170 vues | 00:59

TOUR D'ESPAGNE 2018 - Thibaut Pinot n'a pas été récompensé de ses efforts mercredi lors de la 11e étape de la Vuelta. Un temps maillot rouge virtuel, le Français n'a finalement pris qu'une poignée de secondes sur les favoris à l'arrivée. Mais le leader de Groupama-FDJ ne regrette rien. Il voulait "se faire plaisir", conformément à ce qu'il avait annoncé au départ de Malaga.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



