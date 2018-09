VIDÉO - Les échappés et le peloton ont joué au chat et à la souris : Les moments-clés de la 18e étape

TOUR D'ESPAGNE - L'échappée matinale a remporté la mise, jeudi, lors de la 18e étape de la Vuelta. Après avoir joué au chat et à la souris pendant 100km, le peloton a perdu face à Jelle Wallays, vainqueur à Lleida, devant son compagnon d'échappée, Sven Erik Bystrøm. Peter Sagan et Elia Viviani ont eux échoué aux 3e et 4e places. Revivez les moments-clés de la 18e étape.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



