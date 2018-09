Le sacre de Yates, les coups d'éclat de Pinot, le triplé de Viviani : les moments-clés de la Vuelta

4 194 vues | 02:58

TOUR D'ESPAGNE - Simon Yates a indéniablement marqué la Vuelta de son empreinte. Le Britannique a remporté le premier grand titre de sa carrière. Thibaut Pinot s'est, lui, offert un magnifique doublé en altitude lors de la dernière semaine. Elia Viviani a pour sa part été le plus rapide dans l'exercice du sprint. Voici les moments-clés du Tour d'Espagne 2018.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



