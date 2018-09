Le profil de la 20e étape : Six cols pour un bouquet final dans les Pyrénées

11 167 vues | 00:24

TOUR D'ESPAGNE 2018 - La Vuelta n'est pas encore jouée. Il reste encore une journée en montagne à franchir. Et ce ne sera pas la plus simple avec pas moins de cinq ascensions et la montée finale vers la Gallina. Le maillot rouge Simon Yates peut-il encore être renversé ?



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



