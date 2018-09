13e étape : Quintana sonne la charge et envoie un message

11 288 vues | 02:10

TOUR D'ESPAGNE 2018 - Nairo Quintana s'est montré le plus fort parmi les favoris vendredi à La Camperona (1re catégorie). Le Colombien est passé à l'offensive sur des pourcentages très forts. Seul Simon Yates a réussi à l'accompagner avant de lâcher quelques secondes sur la ligne. Yates, Quintana et Valverde se tiennent en 12 secondes au général, derrière le maillot rouge Jesus Herrada.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo.

