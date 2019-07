VIDÉO - TdF - Vos remporte La Course by le Tour pour la deuxième fois

À 32 ans, Marianne Vos (CCC-Liv) a remporté la sixième édition de La Course by le Tour (121 km) qui était organisée à Pau ce vendredi en marge du contre-la-montre individuel comptant pour la 13e étape du Tour de France 2019. Sacrée pour la deuxième fois de sa carrière, la Néerlandaise a devancé la Canadienne Leah Kirchmann (Sunweb) et la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (Bigla Pro Cycling).

