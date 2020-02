Bouhanni : "Mes coéquipiers m'ont donné une motivation supplémentaire"

435 vues | 01:30

SAUDI TOUR - Après un an et demi d'errance, Nacer Bouhanni a retrouvé le chemin du succès, vendredi à Al-Muzahmiya, où il a remporté la 4e étape et pris au passage la tête du général. Le sprinteur français de 29 ans a salué le travail de ses nouveaux coéquipiers au sein de la formation Arkéa Samsic, à l'issue de sa victoire. Dans les bosses du parcours comme dans le final : tout a roulé selon lui.

