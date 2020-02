Saudi Tour - 526 jours d'attente et le bonheur : la victoire de Nacer Bouhanni en vidéo

694 vues | 02:19

SAUDI TOUR – Nouvelle équipe et Nacer Bouhanni retrouve le succès ! Le sprinteur français a offert à Arkéa Samsic sa première victoire de la saison en levant les bras sur la troisième étape. Bouhanini, qui n'avait plus gagné depuis le 30 août 2018 sur la Vuelta, a devancé Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) et Tevgeniy Gidich (Astana)

