1998-2000 : Johan Museeuw ou la revanche du maudit d'Arenberg

PARIS-ROUBAIX - 9 avril 2000. Le coureur flamand Johan Museeuw remporte le Paris-Roubaix et offre au public du Vélodrome une image entrée dans l'histoire. En pointant son genou gauche, il rappelle à tous la blessure qui, deux ans plus tôt et sur la même course, a failli lui coûter une amputation de la jambe. (Réalisation : Laurent Vergne/Pierrick de Morel)

