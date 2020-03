VIDEO - "Avec Quintana, je miserais bien sur Pinot et Bardet pour le général"

L'ECHAPPEE DE FRITSCH - L'absence de plusieurs équipes dont INEOS rebat les cartes en vue du général de Paris - Nice. Pour notre consultant Nicolas Fritsch, cela va donner une course plus ouverte. S'il fait de Nairo Quintana son favori logique, il n'en oublie pas moins les Français qui peuvent avoir une carte à jouer sur la course au soleil.

