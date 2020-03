Malgré le coronavirus, Prudhomme "espère arriver jusqu'à Nice"

339 vues | 00:23

PARIS-NICE - Malgré la propagation du coronavirus et le durcissement des mesures de protection, la Course au Soleil continue. "Nous sommes à 100 kilomètres au minimum des foyers épidémiologiques, je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'on a été autorisés à partir, a commenté ce lundi matin l'organisateur Christian Prudhomme. On espère naturellement aller jusqu'à Nice".

