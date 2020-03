VIDÉO - La fusée Kragh Andersen, Alaphilippe et Pinot en difficulté : les temps fort du contre-la-montre

689 vues | 02:03

PARIS-NICE - Le contre-la-montre autour de Saint-Amand-Montrond a donné un indice supplémentaire sur la hiérarchie de la course au soleil. Maximilian Schachmann est plus que jamais leader que Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe ont encore perdu du temps. Soren Kragh Andersen a lui remporté le chrono. Voici les temps forts de cette 4e étape.

Eurosport uniquement avec CANAL*