Des bordures, la chute de Quintana et la crevaison d'Alaphilippe : les temps forts de la 2e étape

PARIS-NICE - La deuxième étape a été un chantier entre Chevreuse et Chalette-sur-Loing. Le vent a provoqué des bordures et certains leaders ont été piégés. Nairo Quintana, qui a chuté, et Julian Alaphilippe, victime d'une crevaison, ont perdu plus d'une minute. Les temps fort du jour en vidéo.

