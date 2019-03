Le profil de la 8e étape : Six ascensions et le même toboggan que l'an passé

VIDEO - Le profil de la 8e étape de Paris-Nice : Six ascensions et le même toboggan que l'an passé

27 vues | 00:35

PARIS-NICE - Plus que quelques kilomètres pour les coureurs du Paris-Nice. Une boucle de 110 km autour de Nice, l'exacte même que l'an passé, ponctuée de six ascensions, quatre de 2e catégorie et deux de 1ere catégorie est au programme. Idéal pour un ultime feu d'artifice. Et renverser le classement génréal comme l'an dernier ?

