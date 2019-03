Fritsch : "Romain Bardet fait partie des 4, 5 grands favoris"

2 vues | 04:44

PARIS-NICE - L'emblématique course débute ce dimanche avec en point de mire le mythique Turini. Romain Bardet fait partie des grands favoris. Et enfin, le Tour de France pour qui il reste deux places à prendre pour les équipes françaises. Notre consultant Nicolas Fritsch décrypte ce Paris-Nice et ses enjeux.

Eurosport uniquement avec CANAL*