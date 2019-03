L'édito : "Bernal, nous ne sommes pas tous égaux"

vue | 01:17

PARIS-NICE - Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Oui, mais on ne naît pas avec le même patrimoine génétique. Ce dimanche, à Nice, trois générations de coureurs ont pris un énorme coup de vieux. La faute à Egan Bernal, surdoué colombien de 22 ans et vainqueur de Paris-Nice. Et ce n'est sans doute pas fini...

