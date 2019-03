VIDEO - Balancés par le vent, Tusveld et de Buyst ont sévèrement gôuté au bitume

01:45

PARIS-NICE - Le vent ne fait aucun cadeau au peloton entre les bordures et les diverses chutes sur cette première étape dimanche. Martijn Tusveld (Sunweb) et Jasper de Buyst (Lotto-Soudal) sont lourdement tombés à un peu plus de 35 kilomètres de l'arrivée. Tusveld a dû abandonner.

