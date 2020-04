VIDÉO - On vous fait revivre la victoire au sprint de Michael Valgren sur l'Amstel Gold Race

13 vues | 12:22

AMSTEL GOLD RACE - Le cyclisme est à l'arrêt à cause du coronavirus, mais cela ne nous empêche pas de nous remémorer de bons et beaux souvenirs. Ce 15 avril, revivez l'arrivée de la course remportée par Michael Valgren, il y a tout juste deux ans.

