Moser, Saronni, Cassani... : l'Italie et ses champions saluent une dernière fois Felice Gimondi

Le légendaire cycliste italien Felice Gimondi est décédé le 16 août dernier à l'âge de 76 ans après un arrêt cardiaque. L'Italie et ses plus grands champions cyclistes ont honoré la mémoire du vainqueur des trois Grands Tours (Giro 1967, 1969 et 1976, Tour de France 1965 et Vuelta 1968) lors d'obsèques organisés ce mardi dans son village natal près de Bergame.

