Fritsch : "Alaphilippe a les pleins pouvoirs ? Tant mieux !"

MONDIAUX SUR ROUTE - Les Mondiaux sur route ont lieu en Angleterre dans le Yorkshire, sur le parcours le plus long (284,5 km) depuis plus de quarante ans. Avec un profil qui sied à Julian Alaphilippe, le fer de lance de l'équipe de France imposé par Thomas Voeckler. Un choix logique pour notre chroniqueur Nicolas Fritsch qui sent le Français capable de décrocher son premier titre mondial.

