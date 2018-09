Evenepoel écrase le chrono chez les juniors

67 vues | 01:47

MONDIAUX 2018 - Le Belge Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre juniors, mardi à Innsbruck en écrasant la course : il a terminé les deux poursuivants à plus d'une minutes : l'Australien Lucas Plapp (1'23"66) et l'Italien Andrea Piccolo (1'37''62).

